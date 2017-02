Panelas apenas nas ruas

Para uns, folia, para outros, descanso. O carnaval é certamente um dos feriados mais esperados pela maioria da população brasileira. Não que todos gostem da festa, do agito e da bagunça, mas é uma boa oportunidade para um merecido descanso ainda na estação mais quente e vibrante do ano. O feriado também fecha a alta temporada de verão e, para muitos, o Brasil só começa a funcionar efetivamente após o carnaval. Confesso que essa não tem sido a minha realidade, mas não é uma exclusividade. Há muitos outros neste barco, afinal, para que uns se divirtam ou atravessem esse período em marcha lenta, outros precisam permanecer firmes na labuta. Com a folga prolongada e o deslocamento de multidões em direção à folia ou descanso, os grandes centros ficam mais tranquilos. Excelente oportunidade para programas mais difíceis na rotina agitada e efervescente da metrópole. Um pouco de criatividade nessa hora pode fazer toda a diferença. Parques públicos, cinemas, teatros, museus, cafés, bares e restaurantes convidam a um passeio menos corrido e mais atento à paisagem ao redor. O trânsito não será problema. Por incrível que pareça, muitos moradores da metrópole não conhecem lugares e atrações considerados muito populares e que estão à disposição de todos. Se este também é o seu caso, alguns desses pontos podem ser riscados da sua lista no feriado que se avizinha. Seja lá qual for seu programa para o carnaval, aproveite bem, curta cada minuto com a família ou amigos, mas deixe as barbas de molho, afinal, com o Sr. Alexandre de Moraes nomeado para substituir o ex-ministro do STF, Teori Zavascki, é melhor fritar o peixe de olho no gato. O som das batidas de panelas, infelizmente, ficará apenas para os blocos de rua.