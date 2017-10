Papai Noel mais famoso de Osasco está na UTI do Icesp

O papai noel mais famoso de Osasco Vitautas Sakatauskas, aos 84 anos, está muito doente e internado Icesp. Ele é papai noel há mais de 25 anos em Osasco, principalmente no Plaza Shopping.

Vitautas é da Lituânia, nasceu no dia 22 de outubro de 1933. A todo instante, na UTI ele pede para a família ir visitá-lo. Com 8 anos de idade, trabalhava entregando marmitas que sua mãe vendia para sustentar os sete filhos, inclusive sua irmã Analice Sakatauskas (atualmente é nome de uma importante avenida da cidade de Osasco). Ele tinha mais dois irmãos que também eram papais noeis na cidade. Vitautas foi papai noel no Instituto Laramara, AACD e no Osasco Plaza Shopping há 25 anos.

Sakatauskas está na UTI do Hospital do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo). Apenas a esposa e os filhos Alex e Douglas e alguns familiares estão prestando apoio ao papai noel. Há alguns meses, ele foi diagnosticado com câncer de mama e pulmão em um estado muito avançado, através do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) e com a ajuda do saudoso deputado Celso Giglio que adiantou toda a burocracia, Vitautas havia começado a quimioterapia e teve uma melhora significativa, mas o hospital Icesp tentou um tratamento alternativo que não deu certo, piorando o seu estado e chegando nesta condição atual. Vitautas Sakatauskas está lutando pela vida.