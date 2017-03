Para beneficiários de programas sociais do Governo Federal, os CRAS de Osasco estão distribuindo kit gratuito para TV digital

A partir de 29 de março, São Paulo e outras 38 cidades da região metropolitana passarão por uma revolução tecnológica, com a digitalização total do sinal de TV aberta. Nessa data, o sinal analógico será desligado e todos os moradores da região que possuem TVs de tubo ou de tela plana fabricadas antes de 2010 devem se preparar para a mudança, pois todos terão o mesmo sinal com imagem e som de cinema. Basta instalar um conversor de sinal e checar se sua antena é UHF.

Beneficiários de programas sociais do Governo Federal tem direito a um kit gratuito incluindo conversor de sinal e antena adequada. Para retirar o Kit, basta agendar a retirada pelo sitesejadigital.com.br/kit ou pelo número 147 (ligação gratuita) com o CPF ou NIS (Número de Identificação Social) em mãos. Ao agendar, o usuário é direcionado para o local, dia e horário de sua preferência.

Para esclarecer dúvidas da população, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de São Paulo contam com atendentes capacitados.

Confira a lista dos CRAS mais próximos: