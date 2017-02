Para orientar consumidores, Procon traz para Osasco a unidade móvel nos dias 16 e 17

Dando continuidade ao atendimento itinerante em 2017, a unidade móvel da Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, estará nesta quinta e sexta-feira (16 e 17/2), em Osasco, na Praça Antonio Menck, s/nº.

Os especialistas do Procon-SP irão orientar consumidores sobre seus direitos e, também, pessoas superendividadas, que são as que comprometeram mais do que 30% dos seus rendimentos com dívidas de consumo.

Durante as ações, os especialistas do órgão além de orientar os consumidores, também entregam cartilhas e informativos sobre seus direitos.

Além deste atendimento itinerante, o consumidor que tiver mais do que 30% do seu orçamento comprometido com dívidas poderá se inscrever no PAS, mantido pelo Procon-SP e obter ajuda para renegociar seus débitos e sair do vermelho.

Serviço

Osasco

Praça Antonio Menck, s/nº – ao lado do Posto da Guarda Civil – centro

Dias: 16 e 17/2

Horário: 9h às 16h