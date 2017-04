Para TRT, greve do Unifieo não é abusiva e instituição precisa reintegrar imediatamente os professores. Cabe recurso

Nesta sexta-feira, 31, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que a greve dos professores do Unifieo de Osasco não é abusivo. A Justiça determinou também o pagamento dos dias parados a partir de 9 de novembro de 2016. A convocação para retorno ao trabalho somente poderá ser feita após o pagamento dos salários

atrasados; O despacho declarou também nulas as dispensas de professores ocorridas durante o curso da greve, devendo todos ser reintegrados ao emprego; No mês passado mais de cem professores foram dispensados pela a insituição

A Justiça também forneceu aos professores “grevistas” 90 dias de estabilidade.

O que chamou bastante atenção do despacho foi a concessão de tutela provisória de urgência, ou seja, o Unifieo precisa reintegrar imediatamente os professores dispensados durante a greve, restabelecendo planos de saúde dos respectivos trabalhadores, bem como está proibida a contratação de professores substitutos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por trabalhador prejudicado, a qual será revertida à parte interessada pelo

descumprimento.

Cabe recurso da decisão.