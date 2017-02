Parceria Sincomércio com Dental Saúde vai facilitar atendimento

O Sincomércio Osasco, sindicato patronal que representa sete municípios da região Oeste da Grande São Paulo, localizado à Rua Gal. Bittencourt, 588 – Centro, realizou uma parceria com a Clinica Dental Saúde, especializada em implantes e diversos serviços dentários. O proprietário da clinica é Alexandre Bussab, cirurgião odonto muito conhecido através de participações sociais em programas da TV Record. Para o presidente do Sincomércio, Rafael Paes, essa parceria vem de encontro aos interesses de todas as empresas. “Nosso contrato com a Dental Saúde chega para facilitar os atendimentos aos nossos associados com descontos excelentes e atendimento de primeira qualidade, que deverá ser estendido a todos os funcionários”, justifica Paes.