Pare de se auto sabotar

E de repente você conhece aquela pessoa legal. A companhia é agradável, as ideias batem, e o sentimento é reciproco. Mas conforme a relação avança e parece se tornar aquilo que tanto buscou, você pensa que talvez seja melhor se afastar, evitando alguma possível decepção, iguais à tantas outras que já teve. E passa então a procurar defeitos no outro, no convívio, até encontrar ou criar motivos que justifiquem um fim.

Muitos de nós já vivemos esse tipo de relação, dos dois lados possíveis. Ou agindo dessa forma, ou vendo o outro agir. Essa situação nos fala de uma armadilha que estamos sempre caindo, ou melhor, sempre nos colocando: a de evitar. Evitar a dor, evitar o fracasso, evitar a perda, evitar o risco. E esse hábito de tanto evitar faz com que sejamos nós mesmos nossos maiores sabotadores emocionais. As experiências que deram errado, ao invés de servirem de aprendizado, acabam por nos tornar cautelosos demais, numa linha tênue com a covardia. De tanto cair, a gente aprende a levantar. E em muitos casos, aprende também a se auto sabotar. Ouve-se muito sobre a dificuldade de se estabelecer um relacionamento legal e estável, mas ouve-se muito pouco sobre como dificultamos isso.

Quem se auto sabota está sempre esperando por algo ruim, e desta forma sempre se defendendo, na maioria das vezes daquilo que nem aconteceu, mas que sua mente projeta e seu coração se esquiva. Está sempre com os punhos erguidos esperando por um novo golpe, sem perceber que a maior prova de coragem aqui é justamente baixar a guarda. Pode ser que o outro me traia, pode ser que perca o interesse, pode ser que nossas diferenças comecem a pesar mais. Sim, tudo isso pode ser. Mas espere ser para decidir o que fazer. Espere a dificuldade acontecer para ver se vale a pena enfrentar ou desistir. Não desista apenas pela possibilidade. Ainda que a previsão seja de tempo ruim, não se abre o guarda-chuva enquanto ainda há sol.

E que se ganha se auto sabotando? Vivendo na defensiva? Se preparando para algo que não se sabe se vai acontecer? Para muitos não ganhar sofrimento já é suficiente. Na minha visão apenas se perde. E muito.

Perde-se a chance de entender o outro exatamente como ele é. De perceber que todos nós temos defeitos e podemos conviver numa boa se aceitarmos isso. Deixa-se escapar a possibilidade de fazer os ajustes necessários no início dos relacionamentos, para que eles sigam em frente de forma saudável.

Mas se há tanto a se perder, como parar de se auto sabotar? Como erguer menos os punhos e abrir mais os braços? Como fechar o guarda-chuva e aceitar se molhar, mesmo que se fique gripado? Obviamente não é um movimento fácil, mas ajuda bastante se abrir às possibilidades e entender que sua relação atual não tem culpa das anteriores. Se dá outra vez não foi legal, desta pode ser. E se esta não também não for, quem sabe numa próxima.