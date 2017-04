Parque da Maturidade de Barueri será reformado

O local é destinado a pessoas com mais de 60 anos, no ano passado cerca de 300 pessoas passavam pelo o espaço, com as primeiras melhorias, o número dobrou e hoje passa dos 600 usuários

As obras estão por todos os cantos do Parque da Maturidade José Dias da Silva e, mesmo assim, ele voltou a ser o “paraíso dos idosos”. A expressão é corriqueira entre os frequentadores do local. A vontade de ir ao Parque da Maturidade é expressa em números.

Segundo o coordenador do local, Fábio Smilari, a presença dos idosos nas atividades e no almoço praticamente dobrou do final do ano passado para cá. “Estávamos com cerca de 300, 320 idosos participando de alguma atividade. Hoje, temos praticamente 600”, afirmou. A coordenadora Nádia Amaral ratifica a informação. “Os idosos, sabendo da melhoria no atendimento, estão voltando a participar. Isso eleva a autoestima e eles acabam divulgando a mudança uns para os outros.”

Os serviços de manutenção incluem revisão de coberturas, elétrica, hidráulica e pintura. Mas não foram apenas as melhorias físicas na estrutura do prédio que despertaram no idoso o desejo de voltar ao Parque. Muitas das atividades estão sendo retomadas. É o caso dos passeios, que não eram realizados há mais de dois anos. Em março, eles recomeçaram.

Neste mês, estão programadas visitas monitoradas ao Teatro Municipal de São Paulo, Museu Mazzaropi e também ao Monteiro Lobato. As inscrições para esses passeios esgotaram-se rapidamente e outros já estão sendo planejados.

Saiba +

O Parque da Maturidade José Dias da Silva é um equipamento pertencente à Secretaria de Promoção Social de Barueri. Destinado aos maiores de 60 anos, concentra atividades nas áreas cultural, esportiva e de saúde. Entre os eventos, aconteceu o primeiro baile do ano no Centro de Eventos. Mais de 600 pessoas lotaram o espaço para dançar música dos anos 60 e rever os amigos. Os bailes são eventos tradicionais no Parque da Maturidade, mas não podiam ser realizados lá, pois o salão de festas está em reforma. A secretária de Promoção Social, Adriana Bueno Molina, prestigiou o baile e conversou com os idosos. “Como me deixa feliz estar ao lado de vocês. Saibam que esta administração está fazendo o melhor pelo Parque da Maturidade, pois temos muito carinho e respeito pelos idosos” , destacou.