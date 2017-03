Parque de Osasco terá aulas gratuitas de yoga, meditação, massagens e danças neste sábado 11

Em comemoração à semana da mulher, a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) realizará no sábado, 11, a partir das 9h, o primeiro “Yoga e meio ambiente – mente sadia, ambiente sadio”.

Considerado um estilo de vida, o Yoga compreende não apenas o âmbito individual, mas o coletivo influenciando positivamente as pessoas ao seu redor e no ambiente em que é aplicado.

O evento acontecerá no Parque Agostinho Bezerra e tem o intuito de promover o bem-estar físico e mental da população e contribuir com a qualidade de vida dos participantes, agindo no incentivo de práticas que favoreçam e criem sensibilidade na relação da sociedade com o ambiente.

Serão oferecidas, gratuitamente, aulas de iyengar yoga, yoga para crianças, meditação, massagens terapêuticas, workshop, danças do ventre, dança circular, dança cigana, além de oficinas de artesanato.

Mais informações através do telefone (11) 3652-9107 ou pelo e-mail sema@osasco.sp.gov.br.

Serviço:

“Yoga e meio ambiente – mente sadia, ambiente sadio”

Dia: 11/3, sábado

Local: Parque Agostinho Bezerra – Rua João da Rocha Lima, 117, Bela Vista-Osasco