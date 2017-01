Parque Dom José que estava abandonado passa por reformas

A Prefeitura de Barueri continua com os trabalhos de limpeza e revitalização nos bairros, ruas e equipamentos públicos. Na segunda-feira, dia 9, a equipe da Secretaria de Serviços Municipais esteve no Parque Municipal Dom José, uma das principais áreas de lazer da cidade.

Nesta primeira etapa, 35 trabalhadores atuaram no parque fazendo a roçagem. A próxima etapa é fazer a vistoria em quiosques, quadras, playgrounds e no Jardim Oriental.

“A ideia é que o espaço volte a ser referência de lazer para toda a população. O local recebe mais de 1.000 pessoas diariamente, e a nossa preocupação é não fechar o parque para manutenção garantindo a diversão aos frequentadores” disse o administrador da área de lazer, Ivan Vanin.

Para a moradora do Jardim Silveira, Katia Cristina Pereira, as ações deram mais “vida” ao local. “Esse parque é uma ótima opção de lazer. Frequento aqui há anos e estou muito feliz com a iniciativa do governo municipal em resgatar o melhor da nossa cidade”, comentou a moradora.

Com 90 mil metros quadrados de área construída o Parque Municipal Dom José oferece diversas opções de lazer, como: mini-cidade com casas de bonecas e tanque de areia, playground, quiosques, churrasqueiras, pista de skate, centro de eventos, campo de futebol, pista de cooper, quadras poliespotivas, aparelhos de ginástica, dentre outras atividades. Mais informações pelo número 4198-5445.