Parque no Jardim das Flores ganha iluminação

Reclamação antiga dos moradores do bairro foi atendida nesta semana, o parque Dionísio Alvarez Mateos voltou a ter iluminação noturna. O parque municipal estava às escuras há muitos anos

Continuando o trabalho de manutenção e zeladoria da cidade, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve, na noite de quarta-feira, 15, no Parque Ecológico Dionísio Alvarez Mateos, no Jardim. das Flores, para conferir a iluminação que o espaço recebeu.

O parque, assim como outros pontos da cidade, estava às escuras, com várias lâmpadas queimadas desde o final do ano passado. Foram trocadas 32 lâmpadas e agora a população pode usar o espaço, que abre às 5 e fecha às 20h, com muito mais segurança.

A ação faz parte do “Osasco Renovada”, projeto que vem transformando a cara da cidade com mutirões de serviços de zeladoria por toda Osasco. Na questão da iluminação pública, foram trocadas 1700 lâmpadas só no mês de fevereiro.

A secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a secretaria de Serviços e Obras, vem trabalhando para a revitalização dos parques públicos de Osasco, que são 16. Mês passado o Parque Chico Mendes passou por uma grande ação de limpeza e manutenção. Essa atividade vai se estender para os outros parques ecológicos da cidade, o que garantirá mais lazer e qualidade de vida para o osasquense.

Além da iluminação, a prefeitura tomou outras iniciativas para garantir a segurança de quem frequenta os parques públicos de Osasco. A Guarda Civil de Osasco (GCM) iniciou, na quarta 15, a operação “Lazer Seguro” em diversos parques da cidade. A ação busca coibir atos ilícitos nestes locais, bem como permitir que a população frequente com mais tranquilidade e segurança as áreas verdes do município. Deste modo, os agentes da GCM tem intensificado as patrulhas internas e nos arredores dos parques com bicicletas, viaturas e motocicletas. A zona Norte também ganhou atenção da Secretaria de Obras, a reforma geral do escadão da Viela Imigrantes, no Jardim Açucará. Começaram também as obras de desassoreamento do Córrego do Jardim Açucará, que vai amenizar os problemas de enchentes no local.