Parte da Zona Norte de Osasco receberá Mutirão de Vacinação da Febre Amarela

A prefeitura de Osasco fará um primeiro mutirão de vacinação contra a febre amarela nos dias 2, 3 e 9 de dezembro.

Nessa primeira fase de vacinação, a Secretaria de Saúde quer atender locais específicos da zona norte da cidade, principalmente nas proximidades dos Portais 1 e 2, Três Montanhas e Fazenda Paiva Ramos. Os locais são próximos a mata atlântica, próximos aos municípios de Santana de Parnaíba, Cajamar e a região do Pico do Jaraguá. Esses bairros foram escolhidos pelo o Ministério da Saúde por terem relação com a área onde foram encontrados macacos infectados com febre amarela.

No período de 2 a 9 de dezembro, as UBS que atendem os bairros citados acima, receberão um reforço de 50 mil vacinas. Nos dias que não houver mutirão nesses bairros, a Secretaria de Saúde fará trabalhos de conscientização junto aos moradores.

Moradores de outros bairros não poderão tomar a vacinar pois a quantidade enviada pelo o Ministério da Saúde está associada ao número de moradores desses bairros.