Passeio ciclístico e shows agitam 1º de Maio da região

Na próxima segunda, 1, a cidade de Osasco receberá um passeio ciclístico que deve unir a cidade, o percurso é de 22 km. Em Carapicuíba, um megashow promete reunir milhares de pessoas

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), realiza o tradicional passeio ciclístico pela cidade no feriado de 1º de Maio, em homenagem ao Dia do Trabalhador. A participação é gratuita. Os interessados poderão escolher um dos dois pontos de concentração para curtir com a família e amigos um momento de lazer, atividade física e interação social. Os pontos de encontro serão: zona Norte, às 8h30, no estacionamento do hipermercado Extra, localizado na Avenida Presidente Costa e Silva, com saída às 9h30, e zona Sul, no Largo de Osasco, com concentração a partir das 9h e saída às 10h. Nos dois locais haverá atividades de alongamento coordenadas pela equipe da Serel.

Para quem partir da zona Norte, o percurso terá aproximadamente 22 quilômetros. O trajeto foi definido para que os ciclistas da zona Norte encontrem os da zona Sul no Largo de Osasco e sigam até o ponto final, no Estacionamento da Prefeitura, onde serão sorteadas 10 bicicletas modelo aro 28.

Carapicuíba

O Plaza Shopping Carapicuíba e a rádio Tropical FM vão realizar uma mega festa no Dia do Trabalhador, 1º de maio. O evento, que conta com apoio institucional da Prefeitura e do Governo do Estado, será realizado no Parque do Planalto a partir das 14h.

Artistas consagrados pelo público como Zezé Di Camargo & Luciano e Bruno & Marrone irão se apresentar. Assim como as duplas do momento: Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano, João Bosco & Vinicius, Bruninho & Davi, Jads & Jadson, Everton & André. Também participarão da festa Turma do Pagode, Felipe Araújo, Bom Gosto, Sampa Crew e muito mais. “Na nossa gestão, o investimento do dinheiro público é em melhorias para saúde, educação, segurança. Por isso, as parcerias são importantes para que o trabalhador carapicuibano tenha uma grande festa e ainda por cima sem despesas para os cofres públicos”, afirma o Marcos Neves.

Serviços

Mega festa do trabalhador

Local: Parque do Planalto

Quando: 1º de maio

Horário: a partir das 14h

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira

Classificação livre