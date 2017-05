Patrulha Canina vai se apresentar dia 28 em Osasco

Das telas para os palcos em uma aventura que vai encantar toda a família, pela primeira vez em Osasco, A Patrulha Canina, desenho famoso ente as crianças estará no Teatro do Colégio Nossa Senhora dos Remédios em Osasco no dia 28 de maio.

Nesta animação pré-escolar de ação e aventura, seis filhotes heroicos, Chase, Marshall, Rocky, Zuma, e Skye, são liderados por um menino de 10 anos de idade chamado Ryder.

Serviço:

R$10,00 – R$20,00