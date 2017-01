Paulinho Samba de Rua é cogitado para ser secretário de Cultura de Osasco

Nessas semanas de início do governo Rogério Lins, vários são os nomes cogitados para fazer parte da administração. Surgiu nas últimas horas o nome de Paulinho Samba de Rua para assumir a Cultura de Osasco. O nome agrada alguns setores da cultura osasquense. Diferente dos nomes que circulam na cidade: Mazé Favarão, Gustavo Anitelli e Branco.

O dançarino é bastante próximo do prefeito eleito. Ele nasceu em Santos, mas aos dois anos de idade passou a morar em Osasco, no bairro do Munhoz Junior. Um dos percussores da dança de salão na cidade e na região, ele quer que a cidade torne-se referência na dança. Paulinho criou seu próprio grupo de dança e com o tempo, além do samba, passou também a dançar o axé. Gravaram até um DVD