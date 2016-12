Paulo Barufi é diplomado prefeito de Jandira

Em cerimônia realizada no Fórum Distrital de Jandira, na segunda-feira (19), o prefeito eleito Paulo Barufi foi diplomado pelo juiz presidente da cidade, Dr. Bruno Cortina Campopiano. O ato é a última etapa antes da posse oficial e confirma a vitória nas urnas ocorrida nas eleições municipais deste ano.

Acompanhado de sua esposa, Márcia Bandeira, o prefeito eleito falou sobre mais uma etapa cumprida antes da posse. “Hoje, avançamos mais um passo rumo à concretização do sonho de fazer Jandira ainda melhor. Estamos concluindo o processo de transição, para que, em 01 de janeiro, possamos começar a mudar Jandira”, disse Paulo Barufi.

Além do prefeito, receberam a diplomação da Justiça Eleitoral o vice-prefeito eleito Manoel Domingues e os 13 vereadores eleitos em outubro. Acompanharam a solenidade o promotor de Justiça, Dr. André Panzeri, a juíza de direito, Dra. Liége Moraes e o presidente da Câmara, Roberto Rodrigues.

Cerimônia de Posse

A cerimônia da posse do prefeito Paulo Barufi, do vice-prefeito Manoel Domingues e dos vereadores de Jandira acontece no dia 01 de janeiro de 2017, a partir das 8h, no Teatro Municipal – na rua Rubens Lopes da Silva, 420 – Centro.