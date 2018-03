Paulo Miklos se apresenta no teatro municipal de Barueri nesta sexta,16

o fim de semana está recheado de atrações, em Barueri Paulo Miklos e Mauricio Meirelles são os destaques, enquanto em Osasco tem o encontro das tribos e apresentação da polêmica Tiffany

Com a turnê “A Gente Mora No Agora”, Paulo Miklos se apresenta nesta sexta-feira, 16, no Teatro Municipal de Barueri, em um show repleto de emoções. Ex-membro do Titãs, o cantor mescla sucessos de sua antiga banda, com músicas de seu novo álbum (terceiro da carreira solo) lançado em 2017. Neste novo trabalho, Paulo contou com diversas colaborações, como no single “Vou Te Encontrar” que teve sua letra composta por seu ex-companheiro de grupo Nando Reis, e a parceria com Erasmo Carlos na música “País Elétrico”. O show ocorre às 21h, no Teatro Municipal de Barueri, situado na Av. Ministro Raphael de Barros Monteiro nº 255, Jardim dos Camargos – Barueri. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 e podem ser comprados na bilheteria do Teatro ou pelo site www.ticketbrasil.com.br

LEVANDO O CAOS – MAURÍCIO MEIRELLES

Já no sábado, 17, o Teatro Municipal de Barueri apresenta Mauricio Meirelles com o Stand Up “Levando o Caos!”. O novo show de Maurício segue com o formato consagrado do “Perdendo Amigos”, eleito o melhor espetáculo de stand up no Grande Prêmio Risadaria Smiles do Humor Brasileiro por dois anos consecutivos, em 2016 e 2017. Em 90 minutos de apresentação, Meirelles continua abordando temas profundos, de forma madura e sempre bem-humorada, baseado em sua vivência. Seus textos novos falam sobre depressão, feminismo dentro e fora do casamento, formas de criação dos animais domésticos, a gravidez da esposa, preconceitos que todos possuem, entre muitos outros. Além dos conhecidos quadros “Traumas” e “Webbullying”. A apresentação ocorre às 21h, no Teatro Municipal de Barueri . Os ingressos variam entre R$ 35,00 e R$ 70,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou através do site www.mauriciomeirelles.com/agenda

ENCONTRO DAS TRIBOS

No sábado, 17, acontece em Osasco mais uma edição do evento Encontro das Tribos. Com shows das grandes bandas de Reggae brasileiras Ponto de Equilíbrio, dona de hits como “Novo Dia”, “Só Quero O Que É Meu” e “Hipócritas”, e a banda Mato Seco, que se destaca pelas letras elaboradas, ao lado das mensagens positivas, com conotações políticas e sociais. Além da atração internacional, Dezire, cantora das Ilhas Virgens, considerada a maior voz feminina do gênero na atualidade e um dos maiores ícones do reggae mundial. Os shows ocorrem a partir das 22h, no Clube dos Sargentos, que fica na Avenida Luiz Rink nº 187 na Vila Ayrosa em Osasco. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00. E estão à venda em diversos pontos da região, além do site www.clubedoingresso.com/encontrodastribos

SALA DOS PROFESSORES

Neste fim de semana, o Sesi Osasco apresenta a peça Sala dos Professores, da Cia. Elevador de Teatro Panorâmico. Com acidez e humor, o espetáculo retrata os contratempos da rotina escolar e o desafio de ser professor. Em um tradicional colégio particular, professores atordoados utilizam a hora do intervalo para desabafar e compartilhar impressões sobre suas vidas pessoais e os desafios da rotina escolar. Em meio à revolta com a falta de reconhecimento e as imposições da sociedade mantenedora que administra o colégio, um jogo de revelações promete desencadear uma série de desventuras. Além de retratar o dia a dia conturbado das escolas brasileiras, Sala dos Professores instiga o público a refletir sobre como o sistema atual transforma o ensino em um produto manipulado e vendido por quem o controla. A encenação acontece no sábado, 17, às 20h e Domingo, 18, às 19h, no Sesi Osasco na Avenida Getúlio Vargas nº 401 no Jardim Piratininga.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados uma hora antes do espetáculo, no local.

APRESENTAÇÃO DE VOLÊI COM TIFFANY

Dentro da programação especial do mês da mulher do Sesc Osasco. Neste sábado, 17, temos a apresentação esportiva de vôlei com a atleta Tiffany, primeira trans brasileira a atuar na Superliga Feminina. A atleta tem 33 anos e disputou a Superliga Masculina no Brasil, além de outros campeonatos entre os homens antes de fazer a transição de gênero. No início de 2017, a ponteira recebeu a permissão da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) para competir profissionalmente entre as mulheres. A apresentação ocorre das 15h30 às 18h, na quadra poliesportiva do SESC Osasco, situado na Av. Sport Club Corinthians Paulista nº 1300, Jardim das Flores. A entrada é gratuita.