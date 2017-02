Paulo Skaf visitará Carapicuíba nesta quinta, 2

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo (SESI-SP), Paulo Skaf, visitará as instalações da nova Escola Sesi de Carapicuíba nesta quinta-feira (2/2), às 10h30.

Localizada no novo polo educacional da cidade, a escola apresenta arquitetura moderna e avançados ambientes educacionais que facilitarão os processos de ensino, aprendizagem e de pesquisa. A nova unidade escolar, que deverá ser inaugurada oficialmente nos próximos meses, atende às mudanças na grade curricular do Sesi-SP, que inclui ensino em tempo integral do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Atualmente, a escola atende 320 alunos no Ensino Fundamental, sendo 96 em tempo integral, e 64 estudantes no Ensino Médio.

Local: Escola Sesi de Carapicuíba. Av. Francisco Pignatari, 700 – Vila Gustavo Correa