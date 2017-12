Pega Nóis do Novo Osasco é vice campeão da Copa Itaipava Série B

o time da zona sul de osasco, começou sua história em 2003. O time foi formado por um grupo de amigos da Rua Jesuíno Antônio no bairro do novo osasco. Neste ano, o time conseguiu excelentes resultados e no último sábado o time ficou com o vice-campeonato da copa itaipava em São Paulo

A Copa Itaipava Série B chegou ao fim. E um time osasquense quase conquistou o título. Os responsáveis por este feito foram os jogadores do Pega Nóis do Novo Osasco. O time liderou o grupo na primeira fase com 6 pontos. Na segunda fase, o Pega Nóis manteve o bom desempenho e terminou novamente em primeiro lugar, dando um passo gigantesco para o o objetivo que era o acesso para a Série “A” da Copa Itaipava.

Nas quartas de final, o jogo terminou empatado em 1×1, levando a decisão para os pênaltis. O goleiro e capitão, Xande, brilhou defendendo um pênalti que garantiu o acesso pra Copa Itaipava-A 2018.

A semifinal terminou empatada em 1 a 1 e, mais uma vez, o Pega Nóis F.C decidiu a vaga nos pênaltis. O herói da vez foi o goleiro Ney. Ele defendeu duas cobranças, sendo eleito, no final do jogo, o melhor jogador da partida e levando o time à grande final da Copa Itaipava-B Zona-Leste.

Já, no jogo da grande final o time do Pega Nóis F.C. enfrentou a forte equipe do Grêmio Vila Prudente. Foi um jogo de tirar o fôlego, digno de uma grande final. Com chances desperdiçadas dos dois lados, o placar continuou em 0x0 até o fim do jogo. A decisão foi para os pênaltis, mas dessa vez, infelizmente, o Pega Nóis F.C perdeu o Campeonato.

” Perdemos o título, mas ganhamos muitos amigos durante a competição. Em especial, a rapaziada do Grêmio Vila. Prudente.

Time humildade pura! Torcida e diretores, sem palavras.

Fomos muito bem recebidos por todos”, comentou Alex, um dos jogadores do time do bairro do Novo Osasco.