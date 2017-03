Perseguição que começou em São Paulo, termina após capotamento, no Jardim D’Ávila em Osasco

Por: Marcelo Neves

Nesta segunda, 13, por volta das 5h, três indivíduos armados renderam o dono do veículo Versa preto quando ele saia de casa na Vila Jaguara, em São Paulo. Os três indivíduos estavam no veículo Siena cinza, dois desceram e renderam a vítima levando o veículo e todos os pertences, mas não deram sorte no roubo quando levaram junto o celular da vítima que tinha rastreador.

Os policiais da ocorrência, ROCAM e viaturas de área do 42º BPMM entraram em perseguição aos veículos pelas ruas do Jardim D’Ávila em Osasco. Após um dos veículos capotar, a equipe da Rocam deteve os dois que estavam no Versa e em seguida o que estava no Siena.

Os indivíduos do veículo capotado saíram ilesos do acidente e os três foram encaminhados para o Plantão Policial próximo.