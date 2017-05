Pessoas invadem barranco e constroem barracos no Jardim Padroeira II em Osasco

Por: Bruno Anjos

Na quinta feira, 11, a noite, um grupo de pessoas começaram a construir barracos no fundo da rua Sizenando Gomes de Sá, no Jardim Padroeira II, em um barranco beirando um córrego.

Na sexta feira, 12, a Secretaria de Habitação de Osasco junto com a Guarda Municipal estiveram no local. A solicitação dos dois órgãos era para que as pessoas não construíssem barracos, pois é uma área pública e apresentava riscos pois estava na beira de um barranco.



Mesmo depois da reunião com a Habitação, algumas pessoas voltaram a construir. Em seguida iniciou-se um confronto entre GCMs e os novos moradores do local. O confronto durou uma hora com bombas e balas de borracha. Os GCMs derrubaram os barracos, mas não levaram o materiais. Assim que os oficiais se retiraram, as pessoas voltaram e construíram suas “moradias”. No sábado, 13, os barracos já estavam prontos para morar.