Piloto de Alphaville, Fabrício Bianchini, é campeão do Rally dos Amigos

A bordo da Husqvarna 501, Fabrício Bianchini #2 foi Campeão na Production Aberta no Rally dos Amigos, realizado no sábado (9), em Avaré, no interior paulista. A prova válida pela 8º e última etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja teve uma única Especial (trecho cronometrado) de 120 quilômetros. O competidor de Alphaville completou a Especial em 2h04m30s e garantiu também a 2º colocação na geral das motos.

A Bianchini Rally teve dois pilotos no pódio nesta tradicional prova que encerrou a temporada 2017. Além de Bianchini em 2º, o piloto Marcos Baumgart foi o 5º mais rápido na geral e 2º na Marathon, com 2h17m11s. Baumgart #3 já havia conquistado o título do Brasileiro de Rally Baja, na categoria, por antecipação.

“A prova estava legal, apesar de um pouco perigosa em alguns trechos o que exigiu mais cautela. Fiz um erro de navegação na saída do abastecimento e perdi cerca de 1 minuto, o que me tirou a vitória na geral. Mas me diverti e, no final, uma grande confraternização entre os amigos do grid”, conta Bianchini que ficou 1m05s atrás do vencedor da etapa.

O piloto que é morador de Alphaville há mais de 20 anos, também aprovou os novos pneus, um composto que a Borilli está testando para o rali. “A Especial tinha muitos trechos travados e variações de piso. Aprovei o desempenho dos pneus Borilli em curvas e frenagens”, ressalta.

Há 25 anos competindo no segmento de duas rodas, Bianchini acredita que participou de aproximadamente 400 provas e há 12 anos montou sua própria equipe e procura sempre trazer pilotos para campeonato e provas. “Achei o grid das motos pequeno e me preocupo com isso. Precisamos nos unir, organizadores de prova e das federações precisam incentivar os pilotos de motos a voltarem a competir no Rally Baja”, alerta Bianchini.