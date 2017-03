Pink Floyd Brasil se apresenta no Teatro de Barueri neste sábado, 1

Com ingressos a R$ 60 (e R$ 30 a meia), a banda Pink Floyd Brasil se apresenta neste sábado (dia 1º de abril), às 20 horas, no Teatro Municipal de Barueri. Os bilhetes podem ser adquiridos no site www.bilheteriaexpress.com.br ou na bilheteria do próprio TMB.

A banda que faz um tributo ao grupo inglês completou 11 anos de estrada, passando com sucesso por diversas casas de shows e teatros do Brasil.

No concerto a banda toca os maiores sucessos da obra do o Pink Floyd em sincronia com o telão que exibe os vídeos originais.

O show faz parte da turnê Immersion Tour 2017 e o repertório não deixa de fora clássicos como Shine On You Crazy Diamond, Comfortably Numb, Another Brick In The Wall, Wish You Were Here, Time, Money, Echoes, High Hopes, entre outros. às 20h.

O Teatro Municipal de Barueri fica na rua Ministro Raphael de Barrros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos. Mais informações 4198-0972.

Osvaldo Montenegro

No outro sábado (dia 8 de abril), é a vez do consagrado cantor Osvaldo Montenegro se apresentar no TMB. Os ingressos são vendido pelo site ticketbrasil.com.br.