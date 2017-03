Piscinão do Rochdale será totalmente limpo

Após 7 anos sem limpeza integral, a Prefeitura de Osasco, em parceria com o governo do Estado e DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, iniciou nesta quinta-feira, 9 a limpeza total do piscinão do Rochdale. Serão retiradas por dia cerda de 130 toneladas de detrito do local.

A atividade compreende a atuação conjunta das secretarias de Obras, Habitação e Saúde realizando a manutenção das ruas próximas e o desassoreamento de uma vertente do Braço Morto do Tietê, paralelo às ruas Edson Carneiro e Pinheirinho. Uma das primeiras ações do prefeito Rogério Lins ao tomar posse foi realizar um mutirão de limpeza no Rochdale, com a roçagem do mato da margem do Braço Morto do Tietê, além da construção de caixas de esgoto. Na ocasião também foi feito um pedido ao governador Geraldo Alckmin para a limpeza do piscinão.

Na região está prevista a construção de uma Unidade de Saúde, a continuidade da canalização do Ribeirão Vermelho, bem como do projeto de urbanização do Rochdale com o objetivo de acabar com as enchentes no bairro. Durante a visita, em conversa com os moradores, Lins ressaltou que é questão de honra reestruturar o Rochdale e atender compromissos de campanha firmados com os moradores.