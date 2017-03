Piscinas dos CEUS serão abertas à comunidade

A secretária de Educação, Ana Paula Rossi, tem visitado as unidades educacionais a fim de acompanhar pessoalmente as necessidades de cada escola. Durante as visitas, a secretária tem se deparado com inúmeros problemas estruturais, prova disso é o que encontrou nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) José Saramago e Dra. Zilda Arns Neumann. As duas unidades apresentam vazamentos nas piscinas, falhas na parte elétrica, forros comprometidos, rachaduras nas paredes, portas danificadas, incluindo até elevadores que não funcionam. Outros espaços encontram-se vandalizados, como as dependências dos teatros, ginásios esportivos e as piscinas que estão interditadas desde a última administração O prefeito da cidade, Rogério Lins, declarou que as duas unidades possuem uma piscina excelente, que passarão por manutenções e serão disponibilizadas aos fins de semana para a comunidade. “Iniciaremos o processo de reforma das piscinas e durante a semana ofertaremos natação para as nossas crianças, atividade de hidroginástica para a terceira idade, além de efetivar o nosso projeto que abrirá as piscinas aos sábados; potencializando a parceria entre escola e comunidade”.