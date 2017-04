PMs da Força Tática do CPA/M-8 prendem quatro criminosos que incendiaram ônibus em Osasco

Policiais Militares da Força Tática Centralizada do CPA/M-8 prenderam hoje (12) quatro criminosos que atearam fogo em um ônibus no bairro do Jardim Conceição, localizado no município de Osasco, na data de 11 de abril.

Após receber uma denúncia anônima, a equipe da Força Tática Centralizada do CPA/M-8 patrulhou pelo Jardim Conceição com vistas a um dos participantes do incêndio ao ônibus, quando conseguiu localizá-lo e abordá-lo pela Avenida dos Trabalhadores. Ele confessou aos Policiais Militares a sua participação no ato criminoso e na sua casa foram localizados dois galões com 3,6 litros de gasolina e uma motocicleta de sua propriedade, ambos utilizados para incendiar o coletivo. Posteriormente, com dados dos outros participantes, a busca continuou quando a equipe conseguiu localizar e prender outros três participantes do crime. Com um dos criminosos foi localizado um aparelho celular roubado em data anterior e todos os participantes presos pelo crime foram reconhecidos por testemunhas. Um quinto participante foi reconhecido por fotos, porém não foi localizado pelos policiais.