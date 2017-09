Poeta osasquense Paulo Netho lança o livro ‘Como assim?!’ neste sábado, 30

No próximo sábado, 30, das 15 às 18 horas, o poeta osasquense Paulo Netho lança, no Pátio Osasco Open Mall, o seu 16º livro destinado às crianças. Esse lançamento é o terceiro do selo editorial Cara de Pavio que já publicou outras duas obras do autor: Conversinhas e Espertos & Atentos.

O evento desse sábado contará com a participação especial do músico Salatiel Silva, parceiro do poeta há 20 anos. Os dois, que fazem parte do grupo Balaio de Doi2, às 16 horas, vão fazer um pocket show que promete sacudir as almas das crianças e dos seus adultos.

Além disso, haverá também uma divertida sessão de autógrafos e fotos com o autor.

Serviço:

Local: Pátio Osasco Open Mall

(Avenida dos Autonomistas, 896 – Vila Yara – Osasco – SP

Ao lado do Telha Norte)

– Com estacionamento

Telefone para informações: 99859-1430

Facebook.com/caradepaviopaulonetho