Polícia aborda criminosos, eles fogem, mas logo em seguida são capturados em Carapicuíba

Durante patrulhamento pela Avenida Deputado Emílio Carlos, a equipe composta pelo Soldado PM Marciano e Cabo Mussoline, notou que no sentido contrário haviam três indivíduos suspeitos no interior de um veículo Corolla prata que ainda não havia queixa de roubo.

No momento da abordagem os criminosos abandonaram o veículo e se evadiram, dois sentido linha férrea e outro sentido Rua São Paulo, o qual foi imediatamente detido pela equipe. Posteriormente a equipe do 1° Sargento PM Gonzaga com posse das informações passadas a respeito dos outros indivíduos logrou êxito em deter o segundo indivíduo pela Vila Gustavo Corrêa. A vítima foi localizada e posteriormente foi até o Distrito Policial onde reconheceu os criminosos como autores do roubo.