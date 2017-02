Polícia Ambiental surpreende empresa que trabalhava em área embargada em Osasco

O monitoramento de área embargada pela Cetesb, em Osasco, resultou na apreensão de dois tratores e cinco caminhões durante ação de fiscalização pela Polícia Militar Ambiental, na quinta-feira, 16 de fevereiro.

No momento da ação, o local estava em plena atividade de descarte irregular de resíduos. Duas máquinas de esteira espalhavam o material, enquanto quatro caminhões tipo basculantes transitavam no interior do bota-fora, além de outro veículo na via de acesso.

Os operadores das máquinas que estavam na área (sete ao todo) foram multados em R$ 10 mil cada, presos e levados para prestar depoimento na Delegacia de Polícia Civil do Meio Ambiente. Os policiais ainda lavraram auto de infração por descumprimento a embargo imposto e determinaram a apreensão dos veículos, que foram depositados junto ao Instituto Florestal, órgão da Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental (CFA/SMA). A área continua sob vigilância para evitar novas infrações ambientais.