Polícia apreende quatro tijolos de maconha no Bandeiras em Osasco

A Polícia Militar deteve, na tarde de segunda-feira (19) dois homens e um adolescente acusados de tráfico de drogas na região de Osasco. A ação aconteceu na Rua Orlando Alves Oliveira, no bairro Bandeiras.

PMs do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) realizavam patrulhamento pela região, quando perceberam uma residência exalando forte odor de maconha. Imediatamente, os militares começaram a observar o local, quando notaram que um suspeito saiu do imóvel e tentou fugir quando percebeu a presença da viatura.

Os policiais conseguiram realizar a abordagem do homem, de 20 anos. No interior da residência, outros dois homens, de 17 e 19 anos, foram detidos. Com eles, os PMs encontraram quatro tijolos de maconha, totalizando aproximadamente um quilo; 78 sacos plásticos, usados para embalar a droga; uma balança de precisão e um celular.

O trio confessou que estava fazendo a separação das drogas para comercializá-las. O adolescente foi apreendido e encaminhado para a Fundação Casa.

Os outros dois criminosos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Eles foram encaminhados à Cadeia Pública de Osasco e a ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial do mesmo município.