Polícia Civil apreende carnes vencidas em açougue de Barueri

Fonte: R7

A Polícia Civil apreendeu carnes vencidas que seriam comercializadas no açougue London Carnes, em Barueri, na última segunda-feira (18). Segundo a polícia, as etiquetas eram recolocadas após o vencimento dos alimentos. Um homem foi preso.

Os policiais chegaram ao açougue e foram atendidos por Valdemar da Silva Carreira Leite, de 48 anos. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os agentes encontraram hambúrgueres artesanais expostos e colocados à venda sem o prazo de validade em suas embalagens.

No açougue, o funcionário Ronaldo Alves Cavallari, 20 anos, estava, segundo a polícia, trabalhando com peças de carnes sobre o balcão. Os alimentos estavam fora do prazo de validade e algumas peças etiquetadas com o prazo de validade alterado para janeiro de 2018. O funcionário disse aos policiais que estava reembalando as peças e colocando novas etiquetas de validade por determinação de Leite.

Ele afirmou aos policiais que os produtos eram avaliados, de acordo com a experiência de açougueiro, antes de serem recolocados à venda, após a validade vencida.

Mais de 40 kg de carne de boi e porco seriam etiquetados com uma nova data de validade. As carnes nobres, que chegam a custar R$ 400 o quilo, apresentavam aspecto escuro, segundo a polícia.

A suposta fraude foi descoberta após uma denúncia anônima de um cliente. A mercadoria foi apreendida e encaminhada à delegacia. Valdemar foi preso e encaminhado à Delegacia de Santana de Parnaíba, onde vai aguardar a audiência de custódia prevista para esta terça-feira. No açougue, funcionários se recusaram a falar sobre o assunto.