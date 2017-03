Polícia Civil de Osasco apreende 135 tijolos de maconha na Vila Menk

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco (Demacro), na quinta-feira, 2, apreenderam 135 tijolos de maconha dentro de um veículo, na Vila Menk.

Os investigadores, através de informações privilegiadas, fizeram a abordagem do veículo na via pública. O condutor do veículo, percebendo a presença dos agentes, empreendeu fuga, contudo, os dois outros homens que estavam com ele foram detidos.