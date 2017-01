Polícia Civil e GCM de Barueri encontram fábrica de entorpecentes no Jardim Audir

Na manhã de quinta-feira, 19, durante a realização da Operação conjunta denominada “Aldeia” entre Polícia Civil e Guarda Civil Municipal de Barueri, um indivíduo foi detido em flagrante na rua Marcos Antônio Marques, bairro Jardim Audir.

As equipes deslocaram para averiguar uma denúncia anônima feita via telefone, informando que no interior de uma casa de cor verde, com um comércio na frente, estava funcionando como um ponto de venda de drogas. “No momento em que chegamos ao local, um indivíduo saiu na frente de uma casa, tipo um cortiço e ao avistar as viaturas fugiu novamente para dentro da residência”, comentaram os agentes de segurança.

M.V.L.O.E., 18 anos de idade, foi localizado escondido em uma das casas existente e autorizou a entrada a entrada dos policiais e guardas civis na residência. No interior do imóvel, foram encontrados entorpecentes e dinheiro e em uma parte da casa mais nos fundos, os seguranças sentiram um forte cheiro de maconha e ao indagar o traficante, ele informou que o cômodo estava vazio para locação. O recinto foi aberto e lá estava escondido três balanças de precisão, um facão, aparelhos de telefone celular e uma vasta quantidade de entorpecente, entre eles, 3 tijolos de maconha, 4 pedras grandes de crack, 42 trouxinhas com maconha, 302 pedras de crack, 134 vidros com lança perfume e 404 invólucros de plástico utilizado para acondicionar entorpecente.

O traficante confessou ser usuário de drogas e que há um bom tempo efetuava o armazenamento e venda dos entorpecentes em sua residência. A ocorrência foi registrada na Delegacia Central do município, a Autoridade de plantão deliberou a prisão em flagrante do homem e a apreensão dos objetos e entorpecente.