Polícia Civil investiga assalto no Shopping de Carapicuíba

No último domingo, 7, aconteceu um assalto na Casas das Alianças no Plaza Shopping Carapicuíba, por volta das 18h20. Algumas testemunhas disseram que

Em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a Polícia Civil de Carapicuíba informou que o caso está sendo investigado pelo 1° DP do município. Um suspeito foi identificado. Imagens do sistema de monitoramento da loja estão sendo analisadas e testemunhas estão sendo ouvidas. A equipe da unidade continua em campo para esclarecer o crime.

Já a assessoria de imprensa do Shopping Plaza Carapicuíba disse que está contribuindo com os órgãos competentes. Ainda de acordo com a nota não houve tumulto ou vítimas e todas lojas funcionaram normalmente.