Polícia Civil localiza laboratório de drogas e prende duas mulheres em Cotia

Através da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba (Demacro), a Polícia Civil localizou, na noite desta quinta-feira (9/3), um laboratório de refino e distribuição de drogas no município de Cotia, mais precisamente numa comunidade no bairro Horizontal Pari.

Após investigações os policiais civis identificaram um morador daquele local como sendo o responsável pela distribuição de entorpecentes na região.

Na residência, os agentes foram recebidos por 2 mulheres, que afirmavam ser moradoras do local, e que permitiram a entrada dos policiais.

Com o forte odor proveniente das drogas, e um dos cômodos trancado, uma das mulheres informou que o quarto era do seu filho de criação, mas que ele não se encontrava em casa.

Os policiais então adentraram no cômodo e localizaram uma espingarda, drogas e utensílios utilizados para o porcionamento, embalo e venda de entorpecentes.

No total foram apreendidos uma espingarda calibre 12, 71 munições de diversos calibres, 510 pinos e mais 2,5kg de cocaína, 2 tijolos e mais 76 porções de maconha, além de centenas de frascos para acondicionamento de drogas e anotações referentes ao tráfico.

As moradoras do local foram presas por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Os investigadores continuam as buscas para prender o outro suspeito.

Fonte e Fotos: Demacro