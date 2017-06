Polícia Civil prende caminhão com uma tonelada de maconha na Rodovia Castelo Branco

A Polícia Civil prendeu três traficantes e apreendeu uma tonelada de maconha nesta quarta, 1. As prisões e apreensão da droga são resultado de um mês de apurações da equipe de investigadores da Segunda Delegacia Seccional Sul, do Brooklin. Neste período, os agentes negociaram a aquisição da carga com traficantes e a entrega foi agendada para esta quinta-feira (01).

O caminhão que transportava a cerca de uma tonelada de maconha foi interceptado no quilômetro 53 da Rodovia Presidente Castelo Branco, no limite entre Santana de Parnaíba e Araçariguama.

A droga estava escondida em meio a uma carga dissimulada de plástico para reciclagem, oriunda da cidade de Dourados, no Mato Grosso.

O veículo teve de ser levado para um depósito de reciclagem na Zona Sul, para que a droga pudesse ser retirada com o auxílio de uma máquina.

Segundo os policiais, os três suspeitos presos eram os responsáveis pela venda, transporte e entrega da droga, que veio do Paraguai. Eles foram conduzidos à sede da Segunda Delegacia Seccional Sul e autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

*Informações do repórter Paulo Édson Fiore/Joven Pan