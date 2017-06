Polícia Civil prende dupla que iria comercializar drogas na Favela do Neri no Munhoz Junior

Polícia Civil prende traficantes no centro de São Paulo:

A Polícia Civil , por meio da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes de Osasco (Demacro), prendeu na tarde desta segunda-feira ( 5/6), dois homens pelo crime de tráfico de drogas, no bairro da Bela Vista, centro da capital paulista.

O serviço de inteligência apurava informações sobre o tráfico em Osasco, onde conseguiu identificar a dupla de suspeitos, responsáveis pelo transporte do entorpecente que segundo investigações, seria comercializada em uma comunidade conhecida como “Favela do Neri”, localizada no bairro Munhoz Junior.

Os investigadores abordaram os investigados no interior de um veículo cinza da marca GM, na região central de São Paulo, quando retornavam à Osasco. Durante a revista, foi encontrada no interior do carro, uma mochila com cinco tijolos de cocaína.

A droga e o veículo foram apreendidos, os acusados foram presos em flagrante, onde encontram-se a disposição da Justiça.