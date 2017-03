Polícia encontra carro roubado no Cidade das Flores em Osasco

A Polícia Militar realizou, nesta quarta, 22, às 07h46, pela Avenida Ipê no Cidade das Flores em Osasco, a prisão de um indivíduo por Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe se deparou com um veículo Corolla, onde de imediato foi solicitado a parada, feita a busca pessoal no condutor e nada ilícito encontrado, porém o número do chassis estava adulterado, produto de roubo.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram o indivíduo da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo o indivíduo ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Receptação.