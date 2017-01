Polícia encontra criança desaparecida na avenida Sara Veloso em Osasco

Na noite de segunda feira (09), a equipe composta pelo Soldado Almeida e Soldado Bruno ambos do 14° Batalhão (Osasco) estava em patrulhamento pela região quando um cidadão os solicitou, informando que uma criança de quatro anos chamada Arthur, havia desaparecido há aproximadamente duas horas pelas proximidades.

De imediato a equipe repassou as características do menino para o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) que irradiou o fato para todas as viaturas da região e com o empenho dos patrulheiros e da comunidade, logo a equipe solicitada encontrou o pequeno Arthur próximo a Avenida Sara Veloso, que ao ser chamado pelo nome, correspondeu ao Policial Militar que imediatamente levou a criança até sua família para o tão esperado reencontro.