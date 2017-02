Polícia encontra máquina de fraudar Bilhete Único em banca do centro de Osasco

Na tarde de quarta-feira (1/2), policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Barueri (Demacro) apreenderam uma máquina utilizada para fraudar a recarga de bilhete único, no terminal ferroviário, em Osasco.

Os agentes realizavam investigações com vistas a fraudes na recarga do bilhete único, sendo que em uma banca de jornais, localizada na estação central de Osasco, encontraram uma máquina utilizada para o cometimento do crime, a qual foi apreendida.

Integrantes da equipe técnica de informática da SPTrans compareceram na unidade policial e analisando minuciosamente os equipamentos, confirmaram que efetivamente trata-se de máquina utilizada para fraudar créditos do denominado “bilhete único”.

A Polícia Civil prossegue com as investigações que apontam para a existência de uma quadrilha, que vem implantando diversas máquinas conhecidas como “bilheteiras”, em pequenos pontos comerciais situados nas proximidades de terminais da Capital e municípios da Grande São Paulo.