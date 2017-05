Polícia fará ação em 15 cidades da região oeste nesta terça, 16

A recente publicação dos dados consolidados da Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) do Gabinete da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo e o acompanhamento da ferramenta de Gestão Operacional “Análise Criminal Web”, que tem por objetivo monitorar os indicadores criminais de toda a região metropolitana, demonstraram o recrudescimento de alguns indicadores criminais, especialmente os roubos outros, roubos de carga e latrocínio. Como estratégia para o controle desses indicadores e para seguirmos como uma Polícia profissionalmente correta, socialmente justa e eticamente aceitável, seguindo as diretrizes do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi desenvolvido um plano de ação entre os dias 1º de abril e 9 de julho de 2017, totalizando 100 dias de atividades voltadas a melhora da sensação de segurança, com ênfase na ampliação de esforços para as atividades preventivas, especialmente nos delitos contra a vida e contra o patrimônio, para assim proporcionar o aumento da percepção de segurança nas comunidades dos 38 (trinta e oito) Municípios da Região Metropolitana de São Paulo.



Desse modo, o Comando de Policiamento Metropolitano, por meio do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Oito, realizará a Operação Força Metropolitana Simultânea, no dia 16 de maio, das 15h00 às 23h00.



A Operação Força Metropolitana Simultânea ocorrerá em todos os batalhões do CPA/M-8, englobando os seus quinze municípios de forma concomitante, objetivando a inibição da prática de eventos delituosos e consequente diminuição dos indicadores criminais, através da atividade de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, levando assim a sensação de segurança à população