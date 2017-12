Polícia fecha refinaria de drogas no Portal D’Oeste em Osasco

Nesta quarta-feira, 20, policiais da Força Tática do 42°BPM/M possuíam a informação de um local, no bairro Portal D’Oeste, em Osasco, utilizado para preparar drogas para venda.

Os Militares se deslocaram ao local e encontraram no interior da residência: 678g de crack; 20,199 Kg de cocaína; 460g de maconha; 155,00 reais (em espécie); 1 balança de precisão; 20.000 embalagens plásticas; 9.500 eppendorf’s vazios; 200 plásticos de lança perfume; 02 cadernos de anotações da contabilidade do tráfico; um rádio comunicador e 03 (três) indivíduos, entre eles um menor de idade.

Indagados, confessaram que as drogas seriam para venda. Diante disso o local foi preservado e os indivíduos, as drogas e o dinheiro foram conduzidos ao 10° Distrito Policial, onde o delegado tomou ciência do fato, requisitou exame de constatação para as drogas.