Polícia flagra dupla com 2 mil porções de drogas em apartamento no Metalúrgicos em Osasco

Dois homens foram presos após serem flagrados em um apartamento com 1.344 pinos de cocaína, 668 porções de maconha e 33 frascos de lança-perfume. O flagrante foi feito pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (25), em Osasco.

Uma equipe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco apurava denúncia sobre tráfico de drogas em um conjunto habitacional, no bairro do Conjunto dos Metalúrgicos, quando encontrou um dos suspeitos.

O homem pulou a janela do apartamento assim que viu os policiais. Em seguida, os agentes entraram no imóvel e encontraram as drogas, que pesaram cerca de 3 quilos.

O rapaz que tentou escapar era foragido da Justiça e foi detido no banheiro do apartamento. O morador do imóvel também foi preso. Os dois assumiram envolvimento com o tráfico de drogas.