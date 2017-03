Polícia Militar abre inscrições para Corrida de Rua em Osasco

No dia 23 de abril acontecerá a Corrida de Rua do CPA/M-8. A corrida, idealizada pelo Comando de Policiamento de Área Metropolitana Oito, será em comemoração aos 31 anos da unidade, que foi criada no dia 10 de abril de 1986.

As inscrições para a prova, com corrida de 08 km e caminhada de 4 km por ruas e avenidas da Zona Oeste de Osasco, começaram nesta quarta-feira, dia 8 de março. Os atletas interessados em participar poderão se inscrever pelo site www.aaspatletismo.com.br.

A taxa de inscrição geral é de R$ 80,00 (oitenta reais), militares e associados AASP-SOROCABA R$ 60,00 (sessenta reais), pessoas com 60 anos de idade ou mais R$ 40,00 (quarenta reais). Para mais informações e regulamento completo acesse o site www.aaspatletismo.com.br.