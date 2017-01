Polícia Militar entrega 32 motos para dois batalhões

Ao todo foram 573 veículos sendo 523 motos e 50 carros quatro rodas. As motos foram destinadas à Rocam e os carros à CPTran – Comando de Policiamento de Trânsito.

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, esteve no Palácio dos Bandeirantes na manhã de segunda-feira, 14, para acompanhar a entrega das chaves das viaturas que o governo do Estado está destinando para os comandos da Polícia Militar das cidades de São Paulo.

Ao todo foram 573 veículos sendo 523 motos e 50 carros quatro rodas. As motos foram destinadas à Rocam – Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, e os carros à CPTran – Comando de Policiamento de Trânsito. Destas motos, 32 são para Osasco.

A ação faz parte da estratégia do Governo do Estado para combater a criminalidade em São Paulo. Desde 2011, o Estado já investiu cerca de R$ 800 milhões em segurança, só na aquisição de viaturas. Foram 10355 novos carros para a Polícia Militar (R$ 522 milhões), 3641 carros para a Polícia Civil (R$ 241 milhões) e 411 novas viaturas para a Polícia Técnico-Científica (R$ 30 milhões). “Esta é mais uma iniciativa em parceria com o governo do Estado para reduzir os índices de criminalidade em nossa cidade. As viaturas serão entregues no 14º e 42º BPM/M e contribuirão inclusive com a operação Amanhecer Seguro, que tem acontecido nos bairros para evitar roubos e furtos aos munícipes nos pontos de ônibus”, disse o prefeito.