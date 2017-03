Polícia Militar recupera motos no Jardim Conceição e no Padroeira em Osasco

A Polícia Militar realizou, no domingo, às 16h21 pela Rua Olga Benário no Jardim Conceição em Osasco a prisão de um indivíduo por Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, suspeitado do condutor da motocicleta Honda/XRE 300, e ao efetuar a abordagem e verificar a placa constatou como sendo produto de roubo.

No sábado, 25, na Viela Francisca de Lima no Jardim Padroeira em Osasco a Polícia Militar efetuou a prisão de dois indivíduos por Roubo Receptação.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, acionado para atender ocorrência no local dos fatos de uma moto Yamaha/Fazer 250 produto de roubo, ao chegar próximo do local dois indivíduos e outra moto, Yamaha/Tenere com dois indivíduos, foi feita abordagem dos mesmos, os quais portavam um simulacro de arma de fogo (pistola), uma faca, três celulares e com a chegada da vítima de roubo o mesmo reconheceu os dois abordados como sendo autores do roubo da moto .

Diante dos fatos, os policiais militares informaram os indivíduos da lei sobre seus direitos constitucionais, conduzindo os indivíduos ao 5º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Roubo/Receptação, os indiciados permaneceram à disposição da Justiça.