Polícia persegue e prende sequestrador no Jardim Novo Osasco

A Polícia Militar , por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, realizou nesta sexta, 27, às 00h50, pela Rua Pedro Lanzeloti, s/nº no Jardim Novo Osasco em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo/Sequestro/Extorsão.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, os policiais militares receberam a informação de um sequestro relâmpago com retenção de vítima em seu próprio veículo (F/Uno Vivace) em frente à Viação Osasco, e logo após, ao depararem com o ilícito, iniciou-se um breve acompanhamento e após a abordagem, foi encontrado com o criminoso um simulacro de pistola e a vítima ilesa.

Diante dos fatos, os policiais militares informaram ao infrator da lei sobre seus direitos constitucionais, deram voz de prisão e o conduziram ao Distrito Policial, onde a autoridade de plantão, após tomar conhecimento dos fatos elaborou o BOPC por Roubo/Sequestro/Extorsão, permanecendo o infrator à disposição da justiça.