Polícia prende assaltantes com carro roubado no Munhoz Júnior

Nesta segunda-feira, 25, no bairro do Munhoz Junior, Policiais Militares da 2° Companhia do 42°BPM/M foram acionados pelo Copom para atender ocorrência de veículo produto de roubo com alguns indivíduos em seu interior.

Com apoio de outra viatura, localizaram o veículo com quatro indivíduos em seu interior, que ao perceberem a presença dos policiais empreenderam fuga a pé, permanecendo um indivíduo no veículo, que após a busca pessoal foi localizado em suas vestes um simulacro de arma de fogo, modelo pistola. Indagado, o indiciado confessou ter praticado roubo no dia anterior. Posteriormente, outra viatura localizou e deteve mais dois indivíduos que haviam fugido da abordagem, sendo que um deles, menor de idade, admitiu que praticou roubo com o homem indiciado momentos antes, o outro menor auxiliou na retirada do veículo.

Diante dos fatos, foram conduzidos ao Distrito Policial, sendo reconhecidos de imediato pela vítima após essa informação a delegada de plantão lavrou Auto de Prisão em Flagrante de Roubo, corrupção de menores, ambos os crimes praticados pelo indiciado e aos menores ato infracional de roubo, devolvendo o veículo ao seu proprietário. O indiciado e o menor que praticaram o roubo permaneceram à disposição da justiça.