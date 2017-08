Polícia prende casal com drogas na Rua André Rovai em Presidente Altino

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou neste domingo, 20, às 14h24 pela Rua André Rovai em Presidente Altino na cidade de Osasco a prisão de dois indivíduos por Tráfico de Drogas.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe acionada pelo Copom para atender ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, as equipes do Comando de Força, CGP III e M 14320, não constaram indivíduos alvejado por disparo de arma de fogo. Em abordagem a alguns indivíduos que estavam em atitude suspeita no local da ocorrência, foi localizado entorpecentes com um casal com 44 eppendorf de substância análoga à cocaína e 25 pedras de crack