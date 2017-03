Polícia prende cinco pessoas em descarregamento de drogas e armas no Aliança em Osasco

Nesta terça feira, 28 , policiais do 42°BPM/M, foram acionados para averiguação de ocorrência de descarregamento de drogas e armas no bairro do Aliança em Osasco.

Ao chegarem na Rua Biguá, indivíduos empreenderam fuga, mas os policiais conseguiram capturá-los. Os indivíduos levam os oficiais no interior de um barraco, onde foi localizado 3,730 Kg de Cocaína, 17,330 Kg de maconha embalados em 35 tabletes, 2,030 Kg de haxixe, 89 frascos de substância análoga a lança perfume, 5 balanças de precisão, 1 pistola .380, munições de 7.65, 9 mm e 380, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e ainda, recuperaram um veículo roubado e capturaram um procurado pela justiça com condenação pelo crime de homicídio.

Ao todo 5 pessoas foram presas, sendo 3 homens e 2 meninas adolescentes de 14 e 17 anos.

A ocorrência, que teve início às 22h do dia 28 de março e encerrou as 11h do dia 29, foi apresentada ao plantão do 10º DP onde foi realizado a prisão em flagrante dos indiciados pelo crime de receptação, tráfico de entorpecentes, corrupção de menores, uso de documento falso, posse irregular de arma de fogo, captura de procurado, e, aos menores, ato infracional de posse irregular de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.